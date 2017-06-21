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Розенблат каже, що подання ГПУ було для нього несподіваним

Середа, 21 червня 2017, 18:42

Народний депутат від фракції БПП Борислав Розенблат стверджує, що подання на притягнення його до кримінальної відповідальності захопило його зненацька.

Про це він сказав у розмові з кореспондентом УП у середу.

"Я нічого не бачив, для мене це новина", - сказав він.

Водночас у спілкуванні з журналістами Розенблат зазначив, що нікуди тікати не збирається і у четвер зранку з'явиться на робочому місці у Верховній Раді.

Як відомо, 20 червня САП скерувала в Генеральну прокуратуру подання на притягнення до відповідальності народних депутатів Борислава Розенблата і Максима Полякова.

21 червня Луценко вніс до ВР подання на притягнення до кримінальної відповідальності Розенблата.

Роман Кравець, Саша Ночь, УП

Теми: ГенпрокуратураВерховна Рада
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