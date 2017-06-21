Розенблат говорит, что представление ГПУ было для него неожиданным
Среда, 21 июня 2017, 18:42
Народный депутат от фракции БПП Борислав Розенблат утверждает, что представление на привлечение его к уголовной ответственности застало его врасплох.
Об этом он сказал в беседе с корреспондентом УП в среду.
"Я ничего не видел, для меня это новость", - сказал он.
В то же время в общении с журналистами Розенблат отметил, что никуда бежать не собирается и в четверг утром появится на рабочем месте в Верховной Раде.
20 июня САП направила в Генеральную прокуратуру представление на привлечение к ответственности народных депутатов Борислава Розенблата и Максима Полякова.
21 июня генпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности Розенблата.
Роман Кравец, Саша Ночь, УП