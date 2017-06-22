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Холодницький готовий виступити у ВР для зняття недоторканності з 5 депутатів

Четвер, 22 червня 2017, 01:11

САП готова розкрити таємницю слідства і надати необхідні матеріали парламенту для ухвалення рішення про позбавлення недоторканності п'ятьох народних депутатів за підозрою у причетності до корупційних діянь.

Про це керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький написав у facebook. 

Холодницький висловив надію, що Верховна Рада України дасть згоду на притягнення до кримінальної відповідальності своїх колег. Для того, щоб переконати депутатів у необхідності такого рішення, прокурори САП готові частково розкрити таємницю слідства та надати їм необхідні матеріали.

"Прокурори - процесуальні керівники САП готові дати дозвіл на розкриття таємниці слідства в достатньому обсязі та надати необхідні матеріали депутатам для прийняття виваженого рішення", - написав він.

Холодницький готовий особисто представити позицію слідства в Комітеті з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради України і в залі парламенту.

Раніше генпрокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання про зняття недоторканості з 5 народних депутатів.

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій у цей же день спрямував їх до регламентного комітету Верховної Ради.

"Українська правда" у Threads

Теми: недоторканністьВерховна РадаАнтикорупційна прокуратура
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