Холодницкий готов выступить в ВР для снятия неприкосновенности с 5 депутатов

САП готова раскрыть тайну следствия и предоставить необходимые материалы парламента для принятия решения о лишении неприкосновенности пятерых народных депутатов по подозрению в причастности к коррупционным действиям.

Об этом руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий написал в facebook.

Холодницкий выразил надежду, что Верховная Рада Украины даст согласие на привлечение к уголовной ответственности своих коллег. Для того, чтобы убедить депутатов в необходимости такого решения, прокуроры САП готовы частично раскрыть тайну следствия и предоставить им необходимые материалы.

"Прокуроры - процессуальные руководители САП готовы дать разрешение на раскрытие тайны следствия в достаточном объеме и предоставить необходимые материалы депутатам для принятия взвешенного решения", - написал он.

Холодницкий готов лично представить позицию следствия в Комитете по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады Украины и в зале парламента.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о снятии неприкосновенности с 5 народных депутатов.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий в этот же день направил их в регламентный комитет Верховной Рады.