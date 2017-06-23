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Штаб АТО пропонує ввести тишу на час випускних

П'ятниця, 23 червня 2017, 00:20

Штаб АТО запропонував ввести "освітній день тиші" на період випускних вечорів.

Про це повідомили в штабі на сторінці в Facebook.

22 червня командування штабу антитерористичної операції звернулося з даною пропозицією до Спільного центру по контролю і координації питань припинення вогню.

"Згідно ініційованої штабом Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей пропозиції "Освітній день тиші" пропонується встановити в період з 08.00 год. 24 червня 2017 року по 00.00 год. 26 червня 2017 року", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше, 21 червня, тристороння контактна група підтримала звернення місцевих рад про початок так званого "хлібного перемир'я" - дотримання режиму тиші на час збирання врожаю.

Теми: АТОДонбас
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