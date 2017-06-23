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Штаб АТО предлагает ввести тишину на время выпускных

Пятница, 23 июня 2017, 00:20

Штаб АТО предложил ввести "образовательный день тишины" на период выпускных вечеров.

Об этом сообщили в штабе на странице в Facebook.

22 июня командование штаба Антитеррористической операции обратилось с данным предложением в Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня.

"Согласно инициированному штабом Антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей предложения "Образовательный день тишины" предлагается установить в период с 08.00 ч. 24 июня 2017 по 00.00 ч. 26 июня 2017", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее, 21 июня, трехсторонняя контактная группа поддержала обращения местных советов о начале так называемого "хлебного перемирия" - соблюдения режима тишины на время уборки урожая.

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Темы: АТОДонбасс
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