Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ГПУ повідомила трьом чиновникам ДФС про підозру в хабарництві

П'ятниця, 23 червня 2017, 02:43

Генпрокуратура України повідомила про підозру в хабарництві трьом чиновником головного управління Державної фіскальної служби в Київській області, серед яких колишній керівник.

Про це йдеться на сайті ГПУ.

В ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваний організував злочинну групу, до якої залучив своїх підлеглих. З 2015 по 2016 роки на постійній основі вони створювали умови фізичним особам підприємцям та юридичним особам для отримання від них неправомірної вигоди.

Зокрема, екс-начальник контролювала проведення документальних перевірок фізичних осіб - підприємців з питань оподаткування, узгоджувала з керівниками структурних підрозділів їхні результати, зокрема щодо не відображення у актах перевірок виявлених порушень податкового законодавства, за що отримувала хабарі.

Крім того задокументовано, що інші фігуранти справи допомагали суб'єктам господарської діяльності в ухиленні від сплати податків за хабар, частину якого передавали начальнику.

"Наразі повідомлено про підозру трьом службовим особам ГУ ДФС у Київській області, у тому числі колишньому Голові ГУ ДФС у Київській області в зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а колишньому начальнику управління ГУ ДФС у Київській області повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК Україн", - йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування триває, встановлюються інші особи, причетні до скоєння вищевказаних кримінальних злочинів та вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

За скоєний кримінальний злочин підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Теми: ГенпрокуратураФіскальна служба
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
Генпрокуратура
Генпрокуратура РФ заявила, що Пригожину "світить" від 12 до 20 років тюрми
Це лише початок: в Україні відкриють представництво МКС
Генпрокурор Костін: Путін тепер підозрюваний, за кордоном його можуть арештувати
Останні новини
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
Усі новини...
Реклама: