ГПУ повідомила трьом чиновникам ДФС про підозру в хабарництві

Генпрокуратура України повідомила про підозру в хабарництві трьом чиновником головного управління Державної фіскальної служби в Київській області, серед яких колишній керівник.

Про це йдеться на сайті ГПУ.

В ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваний організував злочинну групу, до якої залучив своїх підлеглих. З 2015 по 2016 роки на постійній основі вони створювали умови фізичним особам підприємцям та юридичним особам для отримання від них неправомірної вигоди.

Зокрема, екс-начальник контролювала проведення документальних перевірок фізичних осіб - підприємців з питань оподаткування, узгоджувала з керівниками структурних підрозділів їхні результати, зокрема щодо не відображення у актах перевірок виявлених порушень податкового законодавства, за що отримувала хабарі.

Крім того задокументовано, що інші фігуранти справи допомагали суб'єктам господарської діяльності в ухиленні від сплати податків за хабар, частину якого передавали начальнику.

"Наразі повідомлено про підозру трьом службовим особам ГУ ДФС у Київській області, у тому числі колишньому Голові ГУ ДФС у Київській області в зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а колишньому начальнику управління ГУ ДФС у Київській області повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК Україн", - йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування триває, встановлюються інші особи, причетні до скоєння вищевказаних кримінальних злочинів та вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

За скоєний кримінальний злочин підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.