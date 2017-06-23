Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ГПУ сообщила трем чиновникам ГФС о подозрении во взяточничестве

Пятница, 23 июня 2017, 02:43

Генпрокуратура Украины сообщила о подозрении во взяточничестве трем чиновником главного управления Государственной фискальной службы в Киевской области, среди которых бывший руководитель.

Об этом говорится на сайте ГПУ.

В ходе досудебного расследования установлено, что подозреваемый организовал преступную группу, в которую привлек своих подчиненных. С 2015 по 2016 годы на постоянной основе они создавали условия физическим лицам предпринимателям и юридическим лицам для получения от них неправомерной выгоды.

В частности, экс-начальник контролировала проведение документальных проверок физических лиц - предпринимателей по вопросам налогообложения, согласовывала с руководителями структурных подразделений их результаты, в частности по не отражению в актах проверок выявленных нарушений налогового законодательства, за что получала взятки.

Кроме того задокументировано, что другие фигуранты дела помогали субъектам хозяйственной деятельности в уклонении от уплаты налогов за взятку, часть которой передавали начальнику.

"Сейчас сообщено о подозрении трем должностным лицам ГУ ГФС в Киевской области, в том числе бывшему председателю ГУ ГФС в Киевской области в злоупотреблении служебным положением, повлекшее тяжкие последствия, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины, а бывшему начальнику управления ГУ ГФС в Киевской области сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды для себя и третьих лиц за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 УК Украины", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к совершению вышеуказанных уголовных преступлений и решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

За совершенное уголовное преступление подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Темы: ГенпрокуратураФискальная служба
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва загорелся полимерный завод

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

Все новости...
Генпрокуратура
Генпрокуратура РФ заявила, что Пригожину "светит" от 12 до 20 лет тюрьмы
Это только начало: в Украине откроют представительство МУС
Генпрокурор Костин: Путин теперь подозреваемый, за границей его могут арестовать
Последние новости
14:00
списокДела Майдана: за расстрел митингующих будут судить еще 9 сотрудников "черной роты Беркута"
14:00
"Укрзализныця" на треть увеличила перевозку пассажиров на праздники
13:57
Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины
13:55
Минфин показал расходы на оборону за декабрь: существенный рост
13:52
фотоДрон атаковал авто с гражданскими на Днепропетровщине: ребенок в тяжелом состоянии
13:50
фотоДень музейного селфи: как его празднуют в мире и даже на передовой
13:43
Украинка Цуренко повторила личный рекорд на Australian Open и вышла в третий раунд
13:35
фотоАппарат Curiosity снял на Марсе известный символ из "Звездного пути"
13:34
Google увольняет еще сотни сотрудников – теперь в команде по продаже рекламы
13:31
Одесскую область атаковали ракетами "Оникс" перед рассветом: разрушили помещение для скота
Все новости...
Реклама: