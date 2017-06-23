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Вибух машини у Києві пов'язали із анексією Криму

П'ятниця, 23 червня 2017, 15:30

Вибух автомобіля з севастопольськими номерами в центрі Києва може бути пов'язаним із діяльністю севастопольця Германа Гайдука.

Про це написав народний депутат і радник мера Києва з питань благоустрою Дмитро Білоцерковець на своїй сторінці у Facebook.

"Вибух автомобіля з севастопольськими номерами в центрі Києва, пов'язаний, за моєю (поки не підтвердженою) інформацією, з севастопольцем Германом Гайдуком", - написав він.

За словами Білоцерковця, Гайдук був засновникам багатьох скандальних земельних кооперативів в Севастополі.

"У його "елітні" житлові кооперативи входили багато депутатів міськради, судді, прокурори Севастополя. По суті він відводив кооперативи під бізнес, а розраховувався з депутатами і силовиками ділянками або квадратними метрами. Така собі сіточка земельних відведень без конкурсів і конкурентних підстав, яка привела до розкрадання безлічі гектарів севастопольської землі", - написав він.

"З огляду на те, що ця людина може володіти важливою інформацією про тих персон, які голосували за анексію і є зрадниками батьківщини, а так само тих, хто до сих пір входить в коллаборантну владу в місті, ризикну припустити, що цей замах може бути організовано в тому числі і російськими силовиками, в залежності від цілей перебування Гайдука в Києві", - додав Білоцерківець.  

Як відомо, вибух стався 23 червня вранці на перехресті вулиць Тургенівська та Полтавська. Постраждав підприємець 1970 року народження, який сів в автомобіль Toyota Land Cruiser. Вибухівка була закладена під сидінням водія.

Білоцерковець родом з Криму, після незаконної анексії півострова він переїхав на материкову частину.

Українська правда

Теми: КиївКриманексія
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