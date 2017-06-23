Взрыв машины в Киеве связали с аннексией Крыма

Взрыв автомобиля с севастопольским номерами в центре Киева может быть связан с деятельностью севастопольца Германа Гайдука.



Об этом написал народный депутат и советник мэра Киева по вопросам благоустройства Дмитрий Белоцерковец на своей странице в Facebook.

"Взрыв автомобиля с севастопольским номерами в центре Киева, связанный, по моей (пока не подтвержденной) информации, с севастопольцем Германом Гайдуком", - написал он.



По словам Белоцерковцем, Гайдук был основателям многих скандальных земельных кооперативов в Севастополе.



"В его "элитные" жилищные кооперативы входили многие депутаты горсовета, судьи, прокуроры Севастополя. По сути он отводил кооперативы под бизнес, а рассчитывался с депутатами и силовиками участками или квадратными метрами. Такая себе сеточка земельных отводом без конкурсов и конкурентных оснований, которая привела к хищению множества гектаров севастопольской земли", - написал он.



"Учитывая, что этот человек может обладать важной информацией о тех персонах, которые голосовали за аннексию и являются изменниками родины, а так же тех, кто до сих пор входит в коллаборантную власть в городе, рискну предположить, что данное покушение может быть организовано в том числе и российскими силовиками, в зависимости от целей пребывания Гайдука в Киеве", - добавил Белоцерковец.



Как известно, взрыв произошел 23 июня утром на перекрестке улиц Тургеневская и Полтавская. Пострадал предприниматель 1970 года, который сел в автомобиль Toyota Land Cruiser. Взрывчатка была заложена под сиденьем водителя.



Украинская правда