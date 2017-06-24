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Чалий: оборонні угоди зі США сприятимуть наданню летальної зброї

Субота, 24 червня 2017, 02:57

Домовленості з американською стороною про підписання двох угод в оборонній сфері сприятимуть політичному рішенню Білого дому про надання Україні летальної зброї. 

Таке переконання висловив посол України в США Валерій Чалий в інтерв'ю Укрінформу. 

"Що стосується угод, то перша – це угода про взаємні оборонні закупівлі, друга – про ведення науково-дослідних і дослідницько-конструкторських робіт. Обидва документи сприятимуть військово-технічному співробітництву, а також спростять вихід американської продукції озброєнь на український ринок і, відповідно, української – на ринок США", - зауважив український дипломат. 

Він підкреслив, що ці угоди "допоможуть імплементації політичного рішення (щодо зброї для України – ред.), яке на сьогодні Білим домом ще не прийняте".

Водночас, за результатами зустрічі він висловив переконання, що зараз відбуваються серйозні зміни в підходах американської адміністрації.

Посол також нагадав, що потужна політична підтримка надання Україні летальної зброї існує в обох палатах Конгресу США.

"Крім того, що змінилось і чого не було в останні рокі, – це офіційний запит Білого дому в бюджеті 2018 року, в якому визначається можливість саме надання летальної зброї оборонного характеру", - зауважив український посол.

Раніше президент України Петро Порошенко за підсумками візиту в США анонсував найближчим часом підписання між Україною та США угод про оборонні закупівлі та військово-технічну співпрацю.

Теми: СШАзброя
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