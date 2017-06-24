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Чалый: соглашения по обороне с США поспособствуют предоставлению летального оружия

Суббота, 24 июня 2017, 02:57

Договоренности с американской стороной о подписании двух соглашений в оборонной сфере будут способствовать политическому решению Белого дома о предоставлении Украине летальной оружия.

Такое убеждение высказал посол Украины в США Валерий Чалый в интервью Укринформу.

"Что касается соглашений, то первое - это соглашение о взаимных оборонных закупках, второе - о ведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Оба документа будут способствовать военно-техническому сотрудничеству, а также упростят выход американской продукции вооружений на украинский рынок и, соответственно, украинской - на рынок США", - отметил украинский дипломат.

Он подчеркнул, что эти соглашения "помогут имплементации политического решения (об оружии для Украины - ред.), которое на сегодня Белым домом еще не принято".

В то же время, по результатам встречи он выразил убеждение, что сейчас происходят серьезные изменения в подходах американской администрации.

Посол также напомнил, что мощная политическая поддержка предоставления Украине летальной оружия существует в обеих палатах Конгресса США.

"Кроме того, что изменилось и чего не было в последние годы - это официальный запрос Белого дома в бюджете 2018 года, в котором определяется возможность именно предоставления летального оружия оборонительного характера", - отметил украинский посол.

Ранее президент Украины Петр Порошенко по итогам визита в США анонсировал в ближайшее время подписание между Украиной и США соглашений об оборонных закупках и военно-техническом сотрудничестве.

Темы: СШАоружие
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