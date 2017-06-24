Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Держдума РФ ухвалила законопроект про заборону "сайтів-дзеркал"

Субота, 24 червня 2017, 03:32

Державна дума Росії схвалила у третьому читанні законопроект про блокування так званих "дзеркал" – копій заблокованих або піратських сайтів.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Законопроект запроваджує поняття "копії", під яким мається на увазі сайт, схожий з заблокованим. Запит про блокування "дзеркала" зможуть направляти не тільки державні органи, а й правовласники. Згідно із законопроектом, пошукові системи будуть зобов’язані видаляти з видачі такі сайти.

У попередній версії законопроекту, схваленої урядом РФ, йшлося про досудове блокування "сайтів-дзеркал". З фінальної версії цю норму виключили.

Як повідомлялося, депутати Держдуми ухвалили в першому читанні законопроект про заборону використання технологій обходу блокування сайтів - анонімайзерів і VPN-сервісів.

Теми: РосіяЗМІсвобода слова
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
Росія
Міжнародна федерація гімнастики допустила росіян і білорусів до змагань: є умова
Україна звільнила більше території за місяць, ніж РФ захопила за рік − глава МІ6
60 тисяч тон агропродукції, яку РФ знищила ракетним ударом, мали доставити в Китай – Зеленський
Останні новини
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
Усі новини...
Реклама: