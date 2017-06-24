Держдума РФ ухвалила законопроект про заборону "сайтів-дзеркал"

Державна дума Росії схвалила у третьому читанні законопроект про блокування так званих "дзеркал" – копій заблокованих або піратських сайтів.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Законопроект запроваджує поняття "копії", під яким мається на увазі сайт, схожий з заблокованим. Запит про блокування "дзеркала" зможуть направляти не тільки державні органи, а й правовласники. Згідно із законопроектом, пошукові системи будуть зобов’язані видаляти з видачі такі сайти.

У попередній версії законопроекту, схваленої урядом РФ, йшлося про досудове блокування "сайтів-дзеркал". З фінальної версії цю норму виключили.

Як повідомлялося, депутати Держдуми ухвалили в першому читанні законопроект про заборону використання технологій обходу блокування сайтів - анонімайзерів і VPN-сервісів.