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Госдума РФ приняла законопроект о запрете "сайтов-зеркал"

Суббота, 24 июня 2017, 03:32

Государственная дума России приняла в третьем чтении законопроект о блокировании так называемых "зеркал" - копий заблокированных или пиратских сайтов.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Законопроект вводит понятие "копии", под которым подразумевается сайт, схожий с заблокированным. Запрос о блокировании "зеркала" смогут направлять не только государственные органы, но и правообладатели. Согласно законопроекту, поисковые системы будут обязаны удалять из выдачи такие сайты.

В предыдущей версии законопроекта, одобренной правительством РФ, речь шла о досудебном блокировании "сайтов-зеркал". В финальной версии эту норму исключили.

Как сообщалось, депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о запрете использования технологий обхода блокировки сайтов - анонимайзеров и VPN-сервисов.

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Темы: РосcияСМИсвобода слова
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