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От Трампа требуют официального ответа касательно записей разговоров с Коми

Суббота, 24 июня 2017, 05:25

Комитет по разведке Палаты представителей требует официального ответа от президента США Дональда Трампа на запрос относительно записей разговоров с директором ФБР Джеймсом Коми.

Об этом пишет Reuters.

Лидеры комитета 9 июня прислали отдельный запрос советнику Трампа Дону Мак-Гану с просьбой предоставить любые записи встреч президента с Коми.

Записи, в том числе аудио, если они существуют, должны были быть переданы до 23 июня.

Однако, за день до конца срока, 22 июня, Трамп написал в twitter, что он не знал, велись ли записи разговоров с Коми, но он не делал и не имеет записей.

Представитель комитета республиканец Майк Конауэй сообщил журналистам, что это сообщение Трампа не является достаточным ответом, а его коллега демократ Адам Шифф заявил, что ответ должен быть предоставлен в письменной форме.

Представитель Белого дома Шон Спайсер заявил на пресс-конференции, что администрация даст ответ.

Как известно, в ходе показаний в Сенате под присягой 8 июня Коми неоднократно называл Трампа лжецом. Коми также утверждал, что Трамп пытался выстроить "какие-то покровительственные отношения", которые противоречат независимому статусу ФБР, и пытался повлиять на расследование.

В свою очередь, Трамп назвал показания Коми о содержании разговоров между ними "ложью" и раскрытием секретной информации. На вопрос, имеет ли он аудиозаписи, о которых писал в твиттере после того, как уволил Коми, Трамп сказал, что даст ответ в ближайшее время.

Сам Коми выразил надежду, что такие записи есть.

Как известно, оба комитета по разведке (Сената США и Палаты представителей США) расследуют связи членов кампании Трампа с Россией по делу о вмешательстве в выборы.

ФБР также проводит свое расследование вмешательства России в выборы в США.

Коми, который руководил расследованием ФБР по делу контактов членов команды Трампа с официальными представителями России, был уволен с должности директора бюро 9 мая. Позже Министерство юстиции США назначило спецпрокурором по этом уделу Роберта Мюллера.

Как сообщалось, Мюллер проводит допросы представителей разведки в рамках расширенного расследования относящегося возможного препятствования правосудию со стороны президента США.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТрампСШАРосcия
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