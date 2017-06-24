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КНДР про смерть американського студента: Ми найбільші жертви

Субота, 24 червня 2017, 06:54

Північна Корея вперше відповіла на звинувачення у жорстокому поводженні з 22-річним американським студентом Отто Уомбіером, якого 17 місяців незаконно утримувала у в'язниці.

Про це пише The New York Times.

В КНДР заявили, що Уомбіер отримував медичну допомогу і з ним поводилися гідно, незважаючи на те, що він був "ворогом держави".

"Хоча у нас не було причин проявляти милосердя до такого ворога держави, ми надавали йому медичну допомогу з усією повагою до гуманітарних основ аж до його повернення в США, враховуючи, що його стан погіршувався", - сказано у заяві переданій північнокорейським інформаційним агентством.

В КНДР заявили, що не розуміють, чому Уомбіер помер так раптово після повернення додому, тому що показники його здоров’я були "нормальними" після звільнення.

"Хочемо пояснити, ми найбільша жертва цього інциденту", - заявив представник північнокорейського МЗС, назвавши звинувачення у знущаннях безпідставними.

Водночас, в МЗС КНДР заявили, що студент став жертвою політики санкцій і тиску на Північну Корею, а "наклепницька кампанія" змушує зробити висновок, що "гуманізм і добросердечність до ворога це табу і в подальшому ми маємо загострювати лезо закону".

Як повідомлялося, 22-річний студент Отто Уомбіер, якого 17 місяців тримали у в'язниці КНДР, помер в США через тиждень після повернення.

Уомбіер впав у кому в березні 2016 року, незабаром після засудження до 15 років суворого режиму в КНДР, він був звинувачений у крадіжці пропагандистського плакату.

Батько Уомбіра минулого тижня заявив, що його син був "підданий жорстокому поводженню і катуванням з боку уряду Пхеньяна і що сім'я не повірить в розповіді Північної Кореї, що його син впав у кому після зараження ботулізмом і прийому снодійного.

Лікарі, які оглядали його після повернення, не виявили слідів ботулізма. Натомість вони зафіксували значне ушкодження мозку, але не змогли визначити його причину.

Режим КНДР утримує ще трьох громадян США. У зв'язку зі смертю Уомбіера держсекретар США Рекс Тіллерсон виступив із заявою, в якій, зокрема, зажадав їх негайного звільнення.

Теми: Північна Кореяправа людиниСША
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