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У Золотому біля патруля ОБСЄ стріляли з мінометів, АГС та стрілецької зброї

Субота, 24 червня 2017, 10:58

У Золотому члени патруля місії ОБСЄ стали свідками стрілянини зі стрілецької зброї, мінометів та автоматичного гранатомета.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ від 23 червня. 

"23 червня у підконтрольному уряду н. п. Золоте-4 патруль СММ у складі 6 співробітників на двох броньованих машинах перебував на території житлового району, на відстані близько 300 метрів на північ від ділянки розведення сил і засобів в районі н. п. Золоте. Усі члени патруля перебували зовні автомобілів", - повідомили у місії.

О 10:38 спостерігачі почули інтенсивний вогонь зі стрілецької зброї (приблизно 50–100 пострілів), 2 вибухи, оцінені як постріли з міномета калібром 82 мм, та 3 постріли з автоматичного гранатомета типу АГС.

За даними місії, постріли пролунали на відстані близько 100 метрів.

"О 10:42 команда СММ чула 3–4 черги з великокаліберного кулемета, а потім численні постріли зі стрілецької зброї за 150–200 метрів. Принаймні одна куля, яка, за оцінкою спостерігачів, була випущена з південно-східного напрямку, просвистіла особливо чітко і пролетіла над їхніми головами настільки низько, що їм довелося пригнутися. Водночас на вулиці, приблизно за 10 метрів на схід від своєї позиції, члени патруля Місії побачили жінку, яка також пригнулась", - йдеться у звіті.

Команда СММ попрямувала до автомобілів і залишила цей район, прямуючи у напрямку урядового блокпоста.

"Дорогою вони помітили, що військовослужбовці ЗСУ направили свою зброю на південь у напрямку ділянки розведення в районі Золотого і два позашляховики, що належать ЗСУ, промчали на високій швидкості у напрямку н. п. Золоте-4", - зазначили спостерігачі. 

О 10:46 патруль зафіксував стовп диму, що піднімався за 3 км, орієнтовно - на ділянці розведення в районі Золотого. 

Як відомо, 24 червня перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Олександр Хуг відвідає район Золотого-Первомайська. 

Українська правда 

Теми: ДонбасОБСЄМінські угоди
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