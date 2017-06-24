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В Золотом возле патруля ОБСЕ стреляли из минометов, АГС и стрелкового оружия

Суббота, 24 июня 2017, 10:58

В Золотом члены патруля миссии ОБСЕ стали свидетелями стрельбы из стрелкового оружия, минометов и автоматического гранатомета.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ от 23 июня.

"23 июня в подконтрольном правительству н.п. Золотое-4 патруль СММ в составе 6 сотрудников на двух бронированных машинах находился на территории жилого района, на расстоянии около 300 метров к северу от участка разведения сил и средств в районе н.п. Золотое. Все члены патруля находились снаружи автомобилей", - сообщили в миссии.

В 10:38 наблюдатели услышали интенсивный огонь из стрелкового оружия (примерно 50-100 выстрелов), 2 взрыва, оцененнные как выстрелы из миномета калибром 82 мм, и 3 выстрела из автоматического гранатомета типа АГС.

По данным миссии, выстрелы прозвучали на расстоянии около 100 метров.

"В 10:42 команда СММ слышала 3-4 очереди из крупнокалиберного пулемета, а затем многочисленные выстрелы из стрелкового оружия за 150-200 метров. По крайней мере одна пуля, которая, по оценке наблюдателей, была выпущена с юго-восточного направления, просвистела особенно четко и пролетела над их головами настолько низко, что им пришлось пригнуться. В то же время на улице, примерно в 10 метрах к востоку от своей позиции, члены патруля миссии увидели женщину, которая также пригнулась", - говорится в отчете.

Команда СММ направилась к автомобилям и покинула этот район, следуя в направлении правительственного блокпоста.

"По дороге они заметили, что военнослужащие ВСУ направили свое оружие на юг в направлении участка разведения в районе Золотого и два внедорожника, принадлежащих ВСУ, промчались на высокой скорости в направлении н.п.Золотое-4", - отметили наблюдатели.

В 10:46 патруль зафиксировал столб дыма, поднимавшийся в 3 км, ориентировочно - на участке разведения в районе Золотого.

Как известно, 24 июня первый замглавы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг посетит район Золотого-Первомайска.

Украинская правда 

Темы: ДонбассОБСЕМинские соглашения
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