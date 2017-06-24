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Суд у суботу обере запобіжний захід для затриманого Гужви

Субота, 24 червня 2017, 11:57
Суд у суботу обере запобіжний захід для затриманого Гужви

Шевченківський районний суд Києва розгляне клопотання про обрання запобіжного заходу для затриманого головного редактора інтернет-видання "Страна.ua" Ігоря Гужви.

Про це повідомив адвокат Гужви Андрій Смирнов, пишуть "Українські новини".

"Суд о 13:00",- повідомив він. Інших деталей Смирнов не повідомив.

Як згодом повідомила речниця столичної прокуратури Надія Максимець, у своєму виступі прокурор зауважила про те, що Гужва є підозрюваним у іншому кримінальному провадженні, в рамках якого йому вже обрано запобіжний захід у вигляді застави у сумі понад 1 млн гривень.

"Тож розмір застави, менший за цю суму, однозначно не зможе забезпечити належне виконання підозрюваним своїх обов'язків у даному провадженні. Тому прокурор просить суд застосувати у якості альтернативи заставу у сумі понад 3 млн гривень", - повідомила вона.

Як відомо, головного редактора інтернет-видання "Страна.ua" Ігоря Гужву та його посередника затримали за статтею про вимагання

Гужві вручили підозру за ч. 3 ст 189 КК України.

Сторона звинувачення має намір вимагати для Гужви запобіжний захід у вигляді арешту.

23 червня Генпрокуратура показала відеодокази, які мають доводити факт вимагання Гужвою грошей за непублікацію матеріалів щодо представників Радикальної партії.

Більше про справу Гужви читайте у матеріалі "Власна "Страна". Що відомо про справу Ігоря Гужви". 

Теми: ЗМІсудКиїв
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