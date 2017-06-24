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Суд в субботу изберет меру пресечения для задержанного Гужвы

Суббота, 24 июня 2017, 11:57
Суд в субботу изберет меру пресечения для задержанного Гужвы

Шевченковский районный суд Киева рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения для задержанного главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы. 

Об этом сообщил адвокат Гужвы Андрей Смирнов, пишут "Украинские новости".

"Суд в 13:00", - сообщил он. Других деталей Смирнов не сообщил.

Как позже сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец, в своем выступлении прокурор заявила о том, что Гужва является подозреваемым в другом уголовном производстве, в рамках которого ему уже избрана мера пресечения в виде залога в сумме более 1 млн гривен.

"Поэтому размер залога, меньше этой суммы, однозначно не сможет обеспечить надлежащее выполнение подозреваемым своих обязанностей в данном производстве. Поэтому прокурор просит суд применить в качестве альтернативы залог в сумме более 3 млн гривен", - сообщила она.

Как известно, главный редактор интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва и его посредник были задержаны по статье о вымогательстве.

Гужве вручили подозрение по ч. 3 ст 189 УК Украины.

Сторона обвинения намерена требовать для Гужвы меру пресечения в виде ареста.

23 июня Генпрокуратура показала видеодоказательства, которые должны доказывать факт вымогательства Гужвой денег за непубликацию материалов в отношении представителей Радикальной партии.

Больше о деле Гужвы читайте в материале "Власна "Страна". Що відомо про справу Ігоря Гужви". 

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Темы: СМИсудКиев
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