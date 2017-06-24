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Турчинов: бойовики не дотримуються "хлібного перемир'я"

Субота, 24 червня 2017, 17:47

Російсько-окупаційні війська зривають домовленості про припинення вогню на час збирання врожаю.

Про це заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов на брифінгу після відкриття нового відділу прикордонної служби в Харківській області, передає УНІАН.

"Протягом цієї доби вогонь знову не припинявся, знову були обстріли", - сказав Турчинов.

Він зазначив, що бойовики зазвичай не більше ніж півдоби дотримуються домовленостей про припинення вогню на Донбасі.

"Що стосується припинення вогню, на жаль, за останні два місяці - це третя або четверта домовленість про припинення вогню. Вони постійно порушуються з боку російських гібридних військ. Я не пам'ятаю жодної домовленості, якої вони дотримувалися. Не більше півдоби тримаються ці домовленості, і вони починають їх порушувати", - сказав Турчинов.

Він зазначив, що цього тижня окупанти дещо зменшили кількість обстрілів завдяки інтенсивній роботі спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

"Цього тижня трохи було зменшення вогню з боку агресора, але воно було пов'язано не з тим, що у них совість прокинулася, а з тим, що дуже активно працювала моніторингова місія ОБСЄ", - підкреслив секретар РНБО.

Як повідомлялося 21 червня Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі підтримала звернення місцевих рад про необхідність дотримання режиму тиші на час збирання врожаю з 24 червня. Передбачено встановлення режиму повного припинення вогню вздовж всієї лінії зіткнення на період з 24 червня по 31 серпня.

У суботу представники ОРДО також звинуватили ЗСУ в зриві перемир'я.

Теми: Турчинов
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