Поліція розслідує напад на активістку в Одесі

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом побиття одеської активістки Світлани Підпалої.

Про це повідомив радник ГУ Національної поліції в Одеській області Руслан Форостяк у Facebook.

За його словами, провадження відкрито за ознаками статті 125 Кримінального кодексу (умисне легке тілесне ушкодження).

Форостяк уточнив, що оперативно-слідча група вилучає відео з камер району, де стався напад.

Він додав, що хід слідства перебуває під особистим контролем керівництва ГУ НП.

"Правоохоронці сприймають це цілком серйозно, усі розуміють як важливо встановити причетних осіб, а головне мотиви", - написав він.

Разом з тим, активіст Владислав Балинський повідомив, що у Підпалої закрита черепно-мозкова травма, забій м'яких тканин і окістя лобної частини, велика гематома. Вона перебуває в лікарні.

"Світлану чатували двоє на розі вул. Ковальської/Тираспольської о 13.30-14.00. Один залишився за кермом заведеного мопеда, другий, довготелесий білявий з короткою стрижкою і світлими очима, спочатку гукнув, схопив за руку, розвернув і забризкав Світлані обличчя з балончика. Потім заштовхав у кут арочного в'їзду і став бити кулаками по обличчю. Після того, як Свєта впала, підбіг до товариша, який чекав на мопеді, застрибнув, після чого зникли в невідомому напрямку. Телефон з рук, рюкзак і гроші не взяли", - описав він подробиці нападу.

Балинський також відзначив, що Підпала є матір'ю трьох дітей.

Як повідомлялося, у суботу в центрі Одеси невідомі напали на одеську журналістку, учасницю розслідувальної "Групи 2 травня", рухів "Генпротест" і "Зелений лист" Світлану Підпалу.

Українська правда