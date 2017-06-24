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Полиция расследует нападение на активистку в Одессе

Суббота, 24 июня 2017, 22:10

Полиция открыла уголовное производство по факту избиения одесской активистки Светланы Подпалой.

Об этом сообщил советник ГУ Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк в Facebook.

По его словам, производство открыто по признакам статьи 125 Уголовного кодекса (умышленное легкое телесное повреждение).

Форостяк уточнил, что оперативно-следственная группа изымает видео с камер района, где произошло нападение.

Он добавил, что ход следствия находится под личным контролем руководства ГУ НП.

"Правоохранители воспринимают это вполне серьезно, все понимают, как важно установить причастных лиц, а главное мотивы", - написал он.

В то же время, активист Владислав Балинский сообщил, что у Подпалой закрытая черепно-мозговая травма, ушиб мягких тканей и надкостницы лобной части, обширная гематома. Она находится в больнице.

"Светлану караулили двое на углу ул. Кузнечной/Тираспольской в 13.30-14.00. Один остался за рулём заведенного мопеда, второй, долговязый светловолосый с короткой стрижкой и светлыми глазами, сначала окликнул, схватил за руку, развернул и забрызгал Светлане лицо из баллончика. Затем затолкал в угол арочного въезда и стал избивать кулаками по лицу. После того, как Света упала, подбежал к ожидающему товарищу на мопеде, запрыгнул, после чего скрылись в неизвестном направлении. Телефон из рук, рюкзак и деньги не взяли", - описал он подробности нападения.

Балинский также отметил, что Подпалая является матерью троих детей. 

Как сообщалось, в субботу на одесскую журналистку, участницу расследовательской "Группы 2 мая", движений "Генпротест" и "Зеленый лист" Светлану Подпалую напали в центре Одессы неизвестные.

Украинская правда

Темы: Одесса
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