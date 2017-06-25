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Ситуація з водопостачанням на Донбасі критична – МінТОТ

Неділя, 25 червня 2017, 13:31

Ситуація з водопостачанням у Донецькій області залишається критичною.

Про це повідомила в суботу ввечері прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій.

Там зазначили, що з лютого 2017 року через постійні обстріли з боку непідконтрольних Україні територій Південно-Донбаський водогін функціонує в надзвичайно складних умовах.

Наразі працює лише одна з двох гілок водогону. Вода по цій гілці подається з приблизними втратами - 1000 кубічних метрів на годину, відповідно до даних КП "Вода Донбасу".

Це дозволяє забезпечити базові потреби регіону у технічній та питній воді, але постійно є загроза нових обстрілів. Як додали в міністерстві, станом на 18:00 24 червня ситуація залишається незмінною.

"Найперша проблема на сьогодні - українські спеціалісти не можуть виконувати ремонтні роботи у буферній зоні та на лінії зіткнення. Україна просить російську сторону надати доступ до водогону і дозволити виконання ремонтних робіт. Російська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін жодних гарантій не надає", - зазначили в прес-службі.

Коментуючи інформацію СММ ОБСЄ про виявлене пошкодження Південно-Донбаського водогону, у міністерстві повідомили, що, за інформацією КП "Вода Донбасу", фото СММ ОБСЄ зроблене в районі Авдіївської промзони (Ясинуватська розв’язка, дорога на Покровськ (колишній Красноармійськ).

 

"Зображена теча, ймовірно, виникла під час бойових дій у січні-лютому 2017 року. Саме тоді була пошкоджена одна гілка Південно-Донбаського водогону. Місце пошкодження достеменно не було встановлене. Було ухвалено рішення перекрити дану гілку водогону", - додали в прес-службі.

Там наголосили, що обстріл цивільної інфраструктури суперечить нормам міжнародного гуманітарного права.

Українська правда

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Теми: Донбас
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