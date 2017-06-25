Ситуация с водоснабжением на Донбассе критическая - МинТОТ

Ситуация с водоснабжением в Донецкой области остается критической.

Об этом сообщила в субботу вечером пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.

Там отметили, что с февраля 2017 года из-за постоянных обстрелов со стороны неподконтрольных Украины территорий Юго-Донбасский водопровод работает в чрезвычайно сложных условиях.

Сейчас работает только одна из двух веток водопровода. Вода по этой ветке подается с приблизительным потерями - 1000 кубических метров в час, согласно данным КП "Вода Донбасса".

Это позволяет обеспечить базовые потребности региона в технической и питьевой воде, но постоянно существует угроза новых обстрелов. Как добавили в министерстве, по состоянию на 18:00 24 июня ситуация остается неизменной.

"Самая большая проблема на сегодня - украинские специалисты не могут выполнять ремонтные работы в буферной зоне и на линии соприкосновения. Украина просит российскую сторону предоставить доступ к водопроводу и разрешить выполнение ремонтных работ. Российская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон никаких гарантий не дает", - отметили в пресс-службе.

Комментируя информацию СММ ОБСЕ о выявленном повреждении Юго-Донбасского водопровода, в министерстве сообщили, что, по информации КП "Вода Донбасса", фото СММ ОБСЕ сделано в районе Авдеевской промзоны (Ясиноватская развязка, дорога на Покровск (бывший Красноармейск).

"Изображенная течь, вероятно, возникла во время боевых действий в январе-феврале 2017 года. Именно тогда была повреждена одна ветвь Юго-Донбасского водопровода. Место повреждения точно не было установлено. Было принято решение перекрыть данную ветку водопровода", - добавили в пресс- службе.

Там отметили, что обстрел гражданской инфраструктуры противоречит нормам международного гуманитарного права.

Украинская правда