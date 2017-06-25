Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Ситуация с водоснабжением на Донбассе критическая - МинТОТ

Воскресенье, 25 июня 2017, 13:31

Ситуация с водоснабжением в Донецкой области остается критической.

Об этом сообщила в субботу вечером пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.

Там отметили, что с февраля 2017 года из-за постоянных обстрелов со стороны неподконтрольных Украины территорий Юго-Донбасский водопровод работает в чрезвычайно сложных условиях.

Сейчас работает только одна из двух веток водопровода. Вода по этой ветке подается с приблизительным потерями - 1000 кубических метров в час, согласно данным КП "Вода Донбасса".

Это позволяет обеспечить базовые потребности региона в технической и питьевой воде, но постоянно существует угроза новых обстрелов. Как добавили в министерстве, по состоянию на 18:00 24 июня ситуация остается неизменной.

"Самая большая проблема на сегодня - украинские специалисты не могут выполнять ремонтные работы в буферной зоне и на линии соприкосновения. Украина просит российскую сторону предоставить доступ к водопроводу и разрешить выполнение ремонтных работ. Российская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон никаких гарантий не дает", - отметили в пресс-службе.

Комментируя информацию СММ ОБСЕ о выявленном повреждении Юго-Донбасского водопровода, в министерстве сообщили, что, по информации КП "Вода Донбасса", фото СММ ОБСЕ сделано в районе Авдеевской промзоны (Ясиноватская развязка, дорога на Покровск (бывший Красноармейск).

 

"Изображенная течь, вероятно, возникла во время боевых действий в январе-феврале 2017 года. Именно тогда была повреждена одна ветвь Юго-Донбасского водопровода. Место повреждения точно не было установлено. Было принято решение перекрыть данную ветку водопровода", - добавили в пресс- службе.

Там отметили, что обстрел гражданской инфраструктуры противоречит нормам международного гуманитарного права.

Украинская правда

Темы: Донбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва загорелся полимерный завод

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

Все новости...
Донбасс
Краматорск – город свиданий, смерти и молочных коктейлей. Чем живет романтическая столица Украины под обстрелами С300
16 часов на штурме под Бахмутом. Репортаж УП с наступления десантников
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Последние новости
14:12
Еврокомиссия раскрыла, какие будут первые шаги предвступительного "скрининга Украины"
14:08
Суд оправдал доцента Львовской политехники, который показывал студентам порно во время тестов
14:04
Еврокомиссия начала разрабатывать проект переговорной рамки для вступления Украины
14:00
списокДела Майдана: за расстрел митингующих будут судить еще 9 сотрудников "черной роты Беркута"
14:00
"Укрзализныця" на треть увеличила перевозку пассажиров на праздники
13:57
Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины
13:55
Минфин показал расходы на оборону за декабрь: существенный рост
13:52
фотоДрон атаковал авто с гражданскими на Днепропетровщине: ребенок в тяжелом состоянии
13:50
фотоДень музейного селфи: как его празднуют в мире и даже на передовой
13:43
Украинка Цуренко повторила личный рекорд на Australian Open и вышла в третий раунд
Все новости...
Реклама: