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Прем’єр-міністр Канади взяв участь у прайд-параді в Торонто

Понеділок, 26 червня 2017, 01:31

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо разом із дружиною та двома дітьми взяв участь у найбільшому в країні прайд-параді в Торонто.

Про це повідомляє Укрінформ.

Трюдо став першим главою уряду Канади, який пройшов у прайд-параді під час перебування на посту.

Разом із першою родиною у колоні рухалася прем'єр-міністр провінції Онтаріо Кетрін Уїн, мер Торонто Джон Торі та багато інших відомих діячів федерального та провінційного рівнів. Вперше участь у параді взяв лідер корінних народів Канади Пері Белегард.

 
Фото: Devid Heroux / Twitter

Особливістю цьогорічного параду у Торонто стала повна відсутність поліцейських у формі. На переконання організаторів заходу, присутність одягнених по формі правоохоронців віднадила б від участі представників маргіналізованих громад.

Теми: КанадаЛГБТ
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