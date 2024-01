Премьер-министр Канады принял участие в прайд-параде в Торонто

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо вместе с женой и двумя детьми принял участие в крупнейшем в стране прайд-параде в Торонто.

Об этом сообщает Укринформ.

Трюдо стал первым главой правительства Канады, который прошел в прайд-параде во время пребывания на посту.

Вместе с первой семьей в колонне двигалась премьер-министр провинции Онтарио Кэтрин Уин, мэр Торонто Джон Тори и многие другие известные деятели федерального и провинциального уровней. Впервые участие в параде принял лидер коренных народов Канады Пери Белегард.

Very happy to be joined by Prime Minister @JustinTrudeau, caucus & volunteers for the @PrideToronto parade. #PrideMonth pic.twitter.com/fcUt8jen4Q