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Премьер-министр Канады принял участие в прайд-параде в Торонто

Понедельник, 26 июня 2017, 01:31

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо вместе с женой и двумя детьми принял участие в крупнейшем в стране прайд-параде в Торонто.

Об этом сообщает Укринформ.

Трюдо стал первым главой правительства Канады, который прошел в прайд-параде во время пребывания на посту.

Вместе с первой семьей в колонне двигалась премьер-министр провинции Онтарио Кэтрин Уин, мэр Торонто Джон Тори и многие другие известные деятели федерального и провинциального уровней. Впервые участие в параде принял лидер коренных народов Канады Пери Белегард.

 
Фото: Devid Heroux / Twitter

Особенностью нынешнего парада в Торонто стало полное отсутствие полицейских в форме. По мнению организаторов мероприятия, присутствие одетых по форме правоохранителей отпугнуло бы от участия представителей маргинализированных общин.

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Темы: КанадаЛГБТ
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