Матіос: Журналіст збрехав, що я пропонував йому $10 тисяч хабара

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос заперечує, що пропонував журналісту Олексію Бобровникову 10 тисяч доларів хабара рік тому.

"Я був дуже здивованим інфою від Олексія Бобровникова про якісь 10 тисяч хабара", - написав він у Facebook.

Минулого тижня на тлі скандалу з керівником видання "Страна" Ігорем Гужвою Бобровников заявив, що Матіос пропонував йому 10 тисяч доларів "за висвітлення у зручному для ГПУ ключі справи про вбивство адвоката Грабовського".

"По-перше, це точно не моя метода. По-друге, всі, хто знають журналіста Бобровнікова, скажуть, що Льоша одразу цим вибухнув би, а не чекав би рік задля того, щоб вивалити таку інфу на Фб", – зазначив Матіос.

Він додав: "Я знаю, що Льоші зараз важко. Він за кордоном. Без стабільного заробітку. Але я також знаю і те, що він досить розумна людина, яка зазвичай намагається все планувати. Однак він і людина, яка з багатьох причин досить емоційна. Тому я спокійно вирішив не коментити інфу у ЗМІ, а запитати його, у чому справа, звідки ця "качка"-брехня і проти кого вона спрямована: проти мене, чи проти когось іще?".

За словами головного військового прокурора, все виявилося просто: "Йому (журналісту) сумно, йому потрібна якась інформація щодо справи Галущенка. І для того, щоб цю тему проапдейтити, він вирішив запостити брехню (а саме такою вона і є) про 10 тисяч хабарів по якійсь там іншій справі".

"Я його запитав: ти вигадав все це, щоб потрапити в тренд справи Гужви-Лінька (там теж фігурує 10 тисяч)? Міг би запостити про 20-30-100 тищ, але зупинився на трендовій 10-ці. Відповіді не отримав. Листування тривало десь годину... Жодного слова після того він не написав", – заявив Матіос.

"Я не хочу більше витрачати час на пояснення брехні. Мені шкода, що це зробив саме Льоша Бобровніков; І саме тому я йому дозволяю оприлюднити все, підкреслюю, все (п'ятничне) наше листування," – додав він.

Олексій Бобровников близько року тому звільнився з каналу "1+1", а на початку 2017 року виїхав з України, посилаючись на погрози. До того він, зокрема, намагався відтворити втрачене так зване "досьє Ендрю" про контрабанду й фінансові зловживання у зоні АТО.

Олена Рощенко, УП