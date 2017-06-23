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Журналіст Бобровников: Матіос пропонував мені хабар $10 тисяч

П'ятниця, 23 червня 2017, 13:15

Журналіст Олексій Бобровников стверджує, що заступник генерального прокурора – головний військовий прокурор Анатолій Матіос пропонував йому 10 тисяч доларів хабара.

Про це колишній співробітник каналу "1+1" написав у Facebook, коментуючи затримання головного редактора інтернет-видання "Страна" Ігоря Гужви.

"Я хотів би додати до історії з арештом Гужви, що рік тому заступник Юрія Луценка і за сумісництвом головний військовий прокурор України Анатолій Матіос, пропонував мені хабар в розмірі 10 000 доларів за висвітлення у зручному для ГПУ ключі справи про вбивство адвоката Грабовського. Я, звісно ж, відмовився", – написав Бобровников.

"У свою чергу, я планував будувати сюжет про Грабовського на інформації від одного з його помічників, який стверджував, що бачив третього підозрюваного у справі вбивства адвоката. Цей помічник мав намалювати за допомогою присутнього на зйомках художника фоторобот третього підозрюваного", – уточнив він.

"Такий поворот сюжету порушував би логіку в лінії ГПУ у справі Граба (Грабовського – ред.), і очевидно, що такого повороту Матіос хотів уникнути. Можливо, спроба підкупити мене була пов'язана саме з цією лінією сюжету", – заявив Бобровников.

Він зазначив, що помічник Грабовського за три місяці після тієї розмови зник безвісти, а в січні цього року, за заявою адвоката Соколовської, був знайдений мертвим.

"Я ніколи не брав хабарів за вихід/невихід будь-яких матеріалів. І це одна з причин, чому я не можу почуватися в безпеці не лише від гангстерського угруповання, яке знищило Галущенка і ко, а й від так званих правоохоронних органів", – заявив Бобровников.

"У моїй кар'єрі хабарі мені пропонувалися двічі – від мийників донецьких грошей у 2004 році, і вищеописаний випадок. Цікаво, що суми пропонувалися ідентичні. В обох епізодах я досить жорстко відповів відмовою, але, що важливо зазначити, в обох випадках корупціонери в результаті домагалися невиходу матеріалів в ефір через мою голову", – додав він.

Бобровников назвав "наїзд" на "Страну" показовим, хоча йому "не до душі почерк майже всіх проектів, до яких був причетний" Гужва. "Я категорично проти вибіркового правосуддя, яке зараз зухвало і незграбно демонструє ГПУ", – зазначив він.

Отримати коментар Матіоса "Українській правді" поки не вдалося.

Бобровников трохи більше року тому звільнився з каналу "1+1", раніше працював на "Інтері", в "Комерсанті" та інших ЗМІ. У 2016 році за серію репортажів "Сіра зона" отримав нагороду в конкурсі "Честь професії-2016" за "Найкращу подачу складної теми".

Гужву звинувачують в отриманні 10 тисяч доларів за нерозміщення компрометуючих матеріалів на депутата Дмитра Лінька, який і подав скаргу на "Страну".

Олена Рощенко, УП

Теми: МатіосЗМІхабарГенпрокуратура
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