Матиос: Журналист соврал, что я предлагал ему $10 тысяч взятки

Главный военный прокурор Анатолий Матиос опровергает, что предлагал журналисту Алексею Бобровникову 10 тысяч долларов взятки год назад.



"Я был очень удивлен инфой от Алексея Бобровникова о каких-то 10 тысячах взятки", – написал он в Facebook.



На прошлой неделе на фоне скандала с руководителем издания "Страна" Игорем Гужвой Бобровников заявил, что Матиос предлагал ему 10 тысяч долларов "за освещение в удобном для ГПУ ключе дела об убийстве адвоката Грабовского".



"Во-первых, это точно не моя метода. Во-вторых, все, кто знают журналиста Бобровникова, скажут, что Леша сразу этим взорвался бы, а не ждал бы год для того, чтобы вывалить такую ​​инфу на Фб", – отметил Матиос.



Он добавил: "Я знаю, что Леше сейчас тяжело. Он за рубежом. Без стабильного заработка. Но я также знаю и то, что он достаточно умный человек, который обычно старается все планировать. Однако он и человек, который по многим причинам довольно эмоциональный Поэтому я спокойно решил не коментить инфу в СМИ, а спросить его, в чем дело, откуда эта "утка"-ложь и против кого она направлена: против меня, против кого-то еще? ".



По словам главного военного прокурора, все оказалось просто: "Ему (журналисту) грустно, ему нужна какая-то информация по делу Галущенко. И для того, чтобы эту тему проапдейтить, он решил запостить ложь (а именно такой она и есть) о 10 тысячах взятки по какому-то другому делу".



"Я его спросил: ты придумал все это, чтобы попасть в тренд дела Гужвы-Линько (там тоже фигурирует 10 тысяч)? Мог бы запостить о 20-30-100 тыщах, но остановился на трендовой 10-ке. Ответа не получил. Переписка длилась около часа... Ни слова после того он не написал", – заявил Матиос.



"Я не хочу больше тратить время на объяснения лжи. Мне жаль, что это сделал именно Леша Бобровников, И именно поэтому я ему разрешаю обнародовать всю, подчеркиваю, всю (пятничную) нашу переписку", – добавил он.



Алексей Бобровников около года назад уволился с канала "1+1", а в начале 2017 года выехал из Украины, ссылаясь на угрозы. До этого он, в частности, пытался воссоздать утраченное так называемое "досье Эндрю" о контрабанде и финансовых злоупотреблениях в зоне АТО.

Алена Рощенко, УП