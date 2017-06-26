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За добу 1 боєць отримав поранення в Авдіївці – штаб

Понеділок, 26 червня 2017, 12:44

25 червня в зоні проведення антитерористичної операції 1 боєць отримав поранення.

Про це на брифінгу в понеділок повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих в лавах українських військ не було, один боєць отримав поранення", – сказав полковник.

"Інцидент стався в Авдіївці під час ворожого обстрілу. Стан молодого але досвідченого воїна – задовільний", – уточнив Лисенко.

Валентина Романенко, УП

Теми: АТО
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