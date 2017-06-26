За добу 1 боєць отримав поранення в Авдіївці – штаб
Понеділок, 26 червня 2017, 12:44
25 червня в зоні проведення антитерористичної операції 1 боєць отримав поранення.
Про це на брифінгу в понеділок повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко.
"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих в лавах українських військ не було, один боєць отримав поранення", – сказав полковник.
"Інцидент стався в Авдіївці під час ворожого обстрілу. Стан молодого але досвідченого воїна – задовільний", – уточнив Лисенко.
Валентина Романенко, УП