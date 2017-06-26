За сутки 1 боец получил ранение в Авдеевке – штаб

25 июня в зоне проведения антитеррористической операции 1 боец получил ранения.



Об этом на брифинге в понедельник сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.



"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск не было, один боец получил ранения", – сказал полковник.



"Инцидент произошел в Авдеевке во время вражеского обстрела. Состояние молодого, но опытного воина - удовлетворительное", – уточнил Лысенко.



Валентина Романенко, УП