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Бойовики поширюють фейк, що СБУ готує напад на ОБСЄ

Понеділок, 26 червня 2017, 12:50

Служба безпеки України відкидає заяви терористів щодо підготовки провокації проти ОБСЄ біля адмінкордону з Кримом.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"Служба безпеки України не займається провокаціями. Тому заяви представників терористичної організації "ЛНР/ДНР" щодо підготовки українськими спецслужбами акції проти спостерігачів ОБСЄ на адміністративному кордоні з АР Крим не витримують жодної критики", - йдеться в заяві спецслужби.

За оперативною інформацією СБУ, в районі Красноперекопська у повній готовності знаходиться знімальна група російського пропагандистського каналу Life.

"Тому не виключено, що подібні фейкові заяви бойовиків – це підготовка до чергових провокацій проти представників міжнародної організації", - зазначають у службі.

Там нагадали також, що всередині квітня на тимчасово окупованій частині Луганщини на міні підірвалася машина СММ ОБСЄ. За старою звичкою терористи звинуватили Україну, хоча майже одразу стало відомо, хто насправді заклав вибухівку.

24 червня так званий "міністр держбезпеки ЛНР" Олександр Басов заявив, що згідно з отриманою "оперативною інформацією" Україна зайнята підготовкою провокаційних дій на адресу спостерігачів СММ ОБСЄ, розташованих поблизу кордонів з Кримом.

Українська правда

Теми: СБУОБСЄтероризмДонбасАТО
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