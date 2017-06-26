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Боевики распространяют фейк, что СБУ готовит нападение на ОБСЕ

Понедельник, 26 июня 2017, 12:50

СБУ отвергает заявления террористов о подготовке службой провокации против ОБСЕ на админгранице с Крымом.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

"СБУ не занимается провокациями. Поэтому заявления представителей террористической организации "ЛНР/ДНР" по подготовке украинскими спецслужбами акции против наблюдателей ОБСЕ на административной границе с АР Крым не выдерживают никакой критики", - говорится в заявлении спецслужбы.

По оперативной информации СБУ, сейчас в районе Красноперекопска в полной готовности находится съемочная группа российского пропагандистского канала Life.

"Поэтому не исключено, что подобные фейковые заявления боевиков - это подготовка к очередным провокациям против представителей международной организации", - отмечают в службе.

Там напомнили также, что в середине апреля на временно оккупированной части Луганской области на мине подорвалась машина СММ ОБСЕ. По старой привычке террористы обвинили Украину, хотя почти сразу стало известно, кто на самом деле заложил взрывчатку.

24 июня так называемый "министр госбезопасности ЛНР" Александр Басов заявил, что согласно полученной "оперативной информации" Украина занята подготовкой провокационных действий в адрес наблюдателей СММ ОБСЕ, расположенных вблизи границ с Крымом.

Украинская правда

Темы: СБУОБСЕтерроризмДонбассАТО
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