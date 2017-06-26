Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ запобігла теракту в будівлі поліції на Херсонщині

Понеділок, 26 червня 2017, 15:10

Служба безпеки України викрила на стадії підготовки теракт в одній з адміністративних будівель Національної поліції на Херсонщині.

Про це заявив начальник департаменту захисту національної державності СБУ Віктор Кононенко на брифінгу, повідомляє "Укрінформ".

"СБУ викрила, задокументувала та блокувала на стадії підготовки теракт в одній з адмінбудівель Національної поліції на Херсонщині. Безпосереднім організатором виступив колишній мешканець Херсонщини Андрій Бардачов", – сказав він.

За задумом іноземних спецслужб, підрив або підпал відділу поліції мав виглядати як помста представників націоналістичних об’єднань за сутички з поліцією 9 травня 2017 року.

Кононенко заявив, що Росія у гібридній війні проти України застосовує всі можливості і переходить до використання методів звичайних терористів.

Він зазначив, що за останній місяць це вже друга аналогічна спроба дестабілізації ситуації в нашій державі, коли російська сторона та вітчизняні політики, які переховуються в Росії, вдаються до використання відверто терористичних, суспільно небезпечних методів.

Раніше в понеділок СБУ повідомила, що запобігла нападу на офіс "Батьківщини" у Києві, який нібито планували спецслужби Росії..

Теми: СБУтероризмХерсонська областьполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря: триває атака

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
СБУ
СБУ: Викрито групи, які переправляли "ухилянтів" за кордон за участю іноземців
Жителька Миколаєва зливала місця дислокації влади і ЗСУ "беркутівцю" в Крим – СБУ
Контрактниця ЗСУ зливала росіянам секретні дані, її завербував "Дімка" – СБУ
Останні новини
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря: триває атака
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
Усі новини...
Реклама: