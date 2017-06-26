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СБУ предотвратила теракт в здании полиции в Херсонской области

Понедельник, 26 июня 2017, 15:10

Служба безопасности Украины разоблачила на стадии подготовки теракт в одном из административных зданий Национальной полиции в Херсонской области.

Об этом заявил начальник департамента защиты национальной государственности СБУ Виктор Кононенко на брифинге, сообщает "Укринформ".

"СБУ разоблачила, задокументировала и блокировала на стадии подготовки теракт в одном из админзданий Национальной полиции на Херсонщине. Непосредственным организатором выступил бывший житель Херсонщины Андрей Бардачев", – сказал он.

По замыслу иностранных спецслужб, подрыв или поджог отдела полиции должен был выглядеть как месть представителей националистических объединений за столкновения с полицией 9 мая 2017 года.

Кононенко заявил, что Россия в гибридной войне против Украины применяет все возможности и переходит к использованию методов обычных террористов.

Он отметил, что за последний месяц это уже вторая аналогичная попытка дестабилизации ситуации в Украине, когда российская сторона и отечественные политики, скрывающиеся в России, прибегают к использованию откровенно террористических, общественно опасных методов.

Ранее в понедельник СБУ сообщила, что предотвратила нападение на офис "Батькивщины" в Киеве, которое якобы планировали спецслужбы России.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СБУтерроризмХерсонская областьполиция
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