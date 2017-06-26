Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Петренко розповів, скільки розпалося "шлюбів за добу"

Понеділок, 26 червня 2017, 17:06

15 тисяч молодих пар в Україні скористалися проектом "Шлюб за добу" щоб створити сім'ю.

Про це заявив під час робочої поїздки до Львова міністр юстиції Павло Петренко, повідомляє Укрінформ.

За його словами лише 2-3 відсотки із них розлучилися.

"Незважаючи на блискавичність одружень в рамках проекту "Шлюб за добу", вони довели свою міцність. Лише 2-3% розлучень припадає на 15 тисяч шлюбів, укладених за час дії проекту",- зазначив Петренко.

Як відомо, у липні 2016 року Кабінет міністрів схвалив впровадження пілотного проекту в деяких населених пунктах щодо реєстрації шлюбу протягом 24 годин.

Пізніше проект поширили на 8 українських міст.

Теми: Петренкодіти
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря: триває атака

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
Петренко
Ув'язнили піротехніка, що готував "вибуховий" держпереворот у регіонах
Петренко: Якщо українські ЗМІ працюють на Росію, то також підпадають під санкції
Україна вже не у чорному списку країн, де катують затриманих – Петренко
Останні новини
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря: триває атака
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
Усі новини...
Реклама: