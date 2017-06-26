Петренко розповів, скільки розпалося "шлюбів за добу"

15 тисяч молодих пар в Україні скористалися проектом "Шлюб за добу" щоб створити сім'ю.

Про це заявив під час робочої поїздки до Львова міністр юстиції Павло Петренко, повідомляє Укрінформ.

За його словами лише 2-3 відсотки із них розлучилися.

"Незважаючи на блискавичність одружень в рамках проекту "Шлюб за добу", вони довели свою міцність. Лише 2-3% розлучень припадає на 15 тисяч шлюбів, укладених за час дії проекту",- зазначив Петренко.

Як відомо, у липні 2016 року Кабінет міністрів схвалив впровадження пілотного проекту в деяких населених пунктах щодо реєстрації шлюбу протягом 24 годин.

Пізніше проект поширили на 8 українських міст.