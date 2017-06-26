Поліція розслідує сутички на зустрічі Савченко в Миколаєві

До Нацполіції у Миколаївської області надійшли дві заяви про побиття під час зустрічі нардепа Надії Савченко у місті.

Про це йдеться у повідомленні на сайті поліції.

"Внаслідок інциденту до поліції надійшли дві заяви про спричинення тілесних ушкоджень: від помічника народного депутата (розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 125 КК України "Умисне легке тілесне ушкодження") та представника однієї з партій, який у своєму побитті звинувачує патрульного поліцейського", - йдеться у повідомленні.

У поліції також зазначають, що стосовно дій патрульного призначили службове розслідування, на час якого його відсторонили від служби.

Як повідомлялося, 25 червня у Миколаєві нардепа Надію Савченко, яка проводила зустріч з містянами, націоналісти закидали яйцями. Після цього сталася бійка.

На відео, опублікованому UA1, видно, як чоловік у поліцейській формі наступає на голову іншому чоловіку, який лежить скований у наручниках.