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Савченко у Миколаєві закидали яйцями

Неділя, 25 червня 2017, 19:56

У Миколаєві нардепа Надію Савченко, яка проводила зустріч з містянами, закидали яйцями.

Як повідомляють "НикВести", на зустрічі з Савченко представники "Правого сектора", "Національного корпусу" і партії "Свобода" звинувачували нардепа у тому, що вона "працює на російську владу і ФСБ" та "веде переговори з терористами".

З боку націоналістів у Савченко полетіли яйця, після чого сталася бійка. 

 

На місці події були присутні близько 20 співробітників патрульної поліції. Після бійки туди також приїхала машина швидкої допомоги.

Після завершення зустрічі Савченко з мешканцями міста знову стався інцидент: нібито активістка "Свободи" влучила яйцем у заступника голови Миколаївської облорганізації партії "Батьківщина" Олега Кравця, який намагався наздогнати нардепа, яка йшла геть. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Савченко НадіяМиколаїв
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