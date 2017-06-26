Полиция расследует схватки на встрече Савченко в Николаеве

В Нацполицию в Николаевской области поступили два заявления об избиении во время встречи нардепа Надежды Савченко в городе.

Об этом говорится в сообщении на сайте полиции.

"В результате инцидента в полицию поступили два заявления о причинении телесных повреждений: от помощника народного депутата (начато уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 125 УК Украины "Умышленное легкое телесное повреждение") и представителя одной из партий, который в своем избиении обвиняет патрульного полицейского", - говорится в сообщении.

В полиции также отмечают, что в отношении действий патрульного назначили служебное расследование, на время которого его отстранили от службы.

Как сообщалось, 25 июня в Николаеве нардепа Надежду Савченко, которая проводила встречу с горожанами, националисты забросали яйцами. После этого произошла драка.

На видео, опубликованном UA1, видно, как человек в полицейской форме наступает на голову другому человеку, который лежит скован в наручниках.