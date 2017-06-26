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Проти Приватбанку подано позовів на 9 мільярдів гривень

Понеділок, 26 червня 2017, 23:17

На ПАТ "Приватбанк" подано позовів до суду на загальну суму 9 мільярдів гривень.

Про це йдеться у фінансовому звіті банку, передає FinClub.

"На дату складання цієї окремої звітності проти ПриватБанку були подані позови до суду в сумі 279 млн доларів, 1,579 млрд гривень і 3 мільярди євро (це 9,043 млрд гривень за обмінним курсом на дату підписання цієї фінансової звітності)", - йдеться в документі.

Станом на 31 грудня 2016 року було створено резерв на потенційні юридичні зобов'язання в сумі 36 млн гривень, тоді як 31 грудня 2015 року він становив 21 млн гривень.

При націоналізації ПриватБанку Фонд гарантування вкладів конвертував 10,934 млрд гривень коштів клієнтів, 10,721 млрд гривень випущених єврооблігацій і 7,783 млрд гривень субординованого боргу.

Нагадаємо, 21 грудня 2016 року Приватбанк офіційно перейшов у державну власність.

Міністерство фінансів та Національний банк оцінили потребу капіталу Приватбанку в 148 млрд гривень.

Мінфін докапіталізував банк на 116,8 млрд гривень, з яких на 9,8 млрд гривень - у 2017 році.

В рамках оздоровлення Приватбанку НБУ монетизував облігації внутрішньої державної позики, випущені Мінфіном для капіталізації банку, на суму 25,8 млрд гривень.

В січні 2017 року НБУ додатково монетизував ОВДП для Приватбанку на 1,4 млрд гривень.

23 червня Приватбанк офіційно вирішили докапіталізувати ще на 38,5 мільярда.

Економічна правда

Теми: Приватсуд
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