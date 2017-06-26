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Против Приватбанка подано исков на 9 миллиардов гривен

Понедельник, 26 июня 2017, 23:17

На ПАО "Приватбанк" подано исков в суд общей суммой 9 миллиардов гривен.

Об этом говорится в финансовом отчёте банка, передает FinClub.

"На дату составления этой отдельной отчетности против ПриватБанка были поданы иски в суд в сумме 279 млн долларов, 1,579 млрд гривен и 3 миллиарда евро (это 9,043 млрд гривен по обменному курсу на дату подписания данной финансовой отчетности)", - говорится в документе.

По состоянию на 31 декабря 2016 года был создан резерв на потенциальные юридические обязательства в сумме 36 млн гривен, тогда как 31 декабря 2015 года он составлял 21 млн гривен.

При национализации ПриватБанка Фонд гарантирования вкладов конвертировал 10,934 млрд гривен средств клиентов, 10,721 млрд гривен выпущенных еврооблигаций и 7,783 млрд гривен субординированного долга.

Напомним, 21 декабря 2016 года Приватбанк официально перешел в государственную собственность.

Министерство финансов и Национальный банк оценили потребность капитала Приватбанка в 148 млрд гривен.

Минфин докапитализировал банк на 116,8 млрд гривен, из которых на 9,8 млрд гривен - в 2017 году.

В рамках оздоровления Приватбанк НБУ монетизировал облигации внутреннего государственного займа, выпущенные Минфином для капитализации банка, на сумму 25,8 млрд гривен.

В январе 2017 года НБУ дополнительно монетизировал ОВГЗ для Приватбанка на 1,4 млрд гривен.

23 июня Приватбанк официально решили докапитализировать еще на 38,5 миллиарда.

Экономическая правда

Темы: Приватсуд
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