Апеляційний суд залишив екс-главу харківської податкової під вартою

Апеляційний суд Києва залишив колишнього голову державної податкової адміністрації в Харківській області Станіслава Денисюка під вартою.

Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

Таким чином Апеляційний суд відхилив скаргу захисту та залишив без змін рішення Печерського райсуду столиці про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в 100 млн 320 грн.

"Підозрюваний вказані кошти не сплатив та вирішив оскаржити запобіжний захід. Його захист наполягав на скасуванні запобіжного заходу. Однак суд відхилив доводи адвокатів та залишив запобіжний захід без змін", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, 24 травня в 15 областях України пройшла антикорупційна операція, в якій було задіяно близько 2 000 поліцейських, 500 прокурорів, проводилися 450 обшуків.

Поліція заявила, що зібрала докази, що податкова служба під керівництвом Олександра Клименка завдала державі збитків на суму 95,921 млрд гривень.

23 затриманих податківців доставили на вертольотах до Києва.

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос назвав Денисюка "смотрящим" за всім бізнесом олігарха-втікача Сергія Курченка.

25 травня суд постановив арештувати Денисюка з можливістю внесення застави у розмірі 100,32 млн грн.