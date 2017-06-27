Апелляционный суд оставил экс-главу харьковской налоговой под стражей

Апелляционный суд Киева оставил бывшего председателя государственной налоговой администрации в Харьковской области Станислава Денисюка под стражей.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Таким образом Апелляционный суд отклонил жалобу защиты и оставил без изменений решение Печерского райсуда столицы об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 100 млн 320 грн.

"Подозреваемый указанные средства не оплатил и решил обжаловать меру пресечения. Его защита настаивала на отмене меры пресечения. Однако суд отклонил доводы адвокатов и оставил меру пресечения без изменений", - говорится в сообщении.

Как известно, 24 мая в 15 регионах Украины прошла антикоррупционная операция, в которой было задействовано около 2 000 полицейских, 500 прокуроров, проводились 450 обысков.

Полиция заявила, что собрала доказательства, что налоговая служба под руководством Александра Клименко нанесла государству убытков на сумму 95,921 млрд гривен.

23 задержанных налоговиков доставили на вертолетах в Киев.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос назвал Денисюка "смотрящим" за всем бизнесом олигарха-беглеца Сергея Курченко.



25 мая суд постановил арестовать Денисюка с возможностью внесения залога в размере 100 миллионов 230 тысяч гривен.