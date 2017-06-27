Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Доба в АТО: Бойовики не дотримуються перемир'я, 18 обстрілів

Вівторок, 27 червня 2017, 07:20

За минулу добу в зоні проведення АТО, незважаючи на "хлібне перемир'я", бойовики 18 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

Втрат серед українських військових в результаті обстрілів 26 червня не було.

На Приморському напрямку терористи два рази відкривали вогонь.

Вранці та вдень там було тихо, але близько 21:00 бойовики відкрили вогонь з 82 мм мінометів і великокаліберних кулеметів по українських укріпленнях в районі Водяного.

Також зі стрілецької зброї були обстріляні сили АТО біля Павлопіля.

На Донецькому напрямку бойовики били 7 разів, в основному в районі Кам'янки і Авдіївки.

"Вдень бандити з гранатометів обстріляли наші позиції в районі Луганського, що на Світлодарській дузі. Ввечері ж противник щільним вогнем з мінометів калібру 120 й 82 мм, а також з гранатометів та стрілецької зброї різного калібру, накривав наші опорні пункти біля Кам'янки. Окрім того, 82-міномети та піхотне озброєння окупанти неодноразово застосовували у передмісті Авдіївки", - відзначили в штабі.

На Луганському напрямку сепаратисти 9 разів відкривали вогонь.

З міномета 82 мм калібру бойовики били по українських позиціях в районі Жовтого.

На світанку снайпери бойовиків відкрили вогонь по силах АТО в районі Попасної і Новотошківського.

Увечері під вогонь з автоматичних станкових гранатометів знову потрапили позиції сил АТО в районі Новотошківського. Українські сили в районі Щастя бойовики обстріляли з 82 мм мінометів.

Поблизу Кримського терористи застосували міномет калібру 120 мм. Українські опорні пункти неподалік Новоалександрівки бойовики обстрілювали з гранатометів і великокаліберних кулеметів, а біля Новозванівки - зі стрілецької зброї.

Як відомо, 21 червня тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі підтримала дотримання "режиму тиші" на час збирання врожаю, починаючи з 24 червня. Так зване хлібне перемир'я має тривати в період збирання врожаю – з 00:00 24 червня до 31 серпня.

Теми: АТОДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря: триває атака

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
АТО
Суд у Греції звільнив ветерана АТО, затриманого за запитом Литви
Президент обіцяє дати квартири всім ветеранам АТО й ООС 
Десять українців
Останні новини
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря: триває атака
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
Усі новини...
Реклама: