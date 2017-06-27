Сутки в АТО: Боевики не соблюдают перемирие, 18 обстрелов
За минувшие сутки в зоне проведения АТО, несмотря на "хлебное перемирие", боевики 18 раз открывали огонь по позициям ВСУ.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.
Потерь среди украинских военных в результате обстрелов 26 июня не было.
На Приморском направлении террористы два раза открывали огонь.
Утром и днем там было тихо, но около 21:00 боевики открыли огонь из 82 мм минометов и крупнокалиберных пулеметов по украинским укреплениям в районе Водяного.
Также из стрелкового оружия были обстреляны силы АТО возле Павлополя.
На Донецком направлении боевики били 7 раз, в основном в районе Каменки и Авдеевки.
"Днем бандиты из гранатометов обстреляли наши позиции в районе Луганского, что на Светлодарской дуге. Вечером же противник плотным огнем из минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов и стрелкового оружия различного калибра, накрывал наши опорные пункты у Каменки. Кроме того, 82 минометы и пехотное вооружение оккупанты неоднократно применяли в пригороде Авдеевки", - отметили в штабе.
На Луганском направлении сепаратисты 9 раз открывали огонь.
Из миномета 82 мм калибра боевики били по украинским позициям в районе Желтого.
На рассвете снайперы боевиков открыли огонь по силам АТО в районе Попасной и Новотошковского.
Вечером под огонь из автоматических станковых гранатометов снова попали позиции сил АТО в районе Новотошковское. Украинские силы в районе Счастья боевики обстреляли из 82 мм минометов.
Вблизи Крымского террористы применили миномет калибра 120 мм. Украинские опорные пункты неподалеку Новоалександровки боевики обстреливали из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а возле Новозвановки - из стрелкового оружия.
Как известно 21 июня трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе поддержала соблюдения "режима тишины" на время уборки урожая, начиная с 24 июня. Так называемое хлебное перемирие должно продолжаться в период уборки урожая - с 00:00 24 июня до 31 августа.