Суд конфіскував у "Самопомочі" майже 132 тисячі гривень

У політичної партії "Самопоміч" конфіскували 131 900 грн, які були внесені через касу організації на рахунок партії фізичними особами.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала керівник НАЗК Наталія Корчак.

"Майже 132 тисячі гривень партійних внесків конфісковано у "Самопомочі". Рішення прийнято Печерським райсудом Києва сьогодні, 27 червня, за матеріалами НАЗК. Постановою суду визнано винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 212-15 КУпАП, керівника обласної організації політпартії "Самопоміч", народного депутата Ірину Сисоєнко", - написала вона.

Корчак написала, що, відповідно до аналізу звіту Київської обласної політпартії "Об’єднання "Самопоміч" за IV квартал 2016 року, було виявлено здійснення благодійних внесків на користь партії через касу даної організації.

"Дані внески були отримані від 10 фізичних осіб на загальну суму у 131 900 грн. Протягом трьох останніх місяців 2016 року вказані внески вносилися керівником обласної парторганізації на поточний рахунок партії. Отже, штраф у 1700 грн (100 неоподатковиних мінімумів доходів громадян) та конфіскація до державного бюджету суми внесків на підтримку партії у зазначеному вище розмірі", - написала Корчак.

Вона нагадала, що за схожими порушеннями вже є відповідні постанови судів про конфіскацію майна у партії "УКРОП", Прогресивної соціалістичної партії, Конгресу українських націоналістів.

Як відомо, 11 квітня НАЗК заявило, що виявило порушення у фінансуванні партій "Самопоміч" та "Батьківщина".

Також вона заявила, що Печерський райсуд Києва ухвалив рішення про конфіскацію у політичної партії "УКРОП" 468 тисяч 946 гривень через порушення правил внесків від фізичних та юридичних осіб.

Українська правда