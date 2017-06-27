Суд конфисковал у "Самопомочи" почти 132 тысяч гривен

У политической партии "Самопомич" конфисковали 131 900 грн, которые были внесены через кассу организации на счет партии физическими лицами.



Об этом на своей странице в Facebook написала руководитель НАПК Наталья Корчак.



"Почти 132 000 гривен партийных взносов конфисковано у "Самопомочи". Решение принято Печерским райсудом Киева сегодня, 27 июня, по материалам НАПК. Постановлением суда признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 212-15 КУоАП, руководителя областной организации политпартии "Самопомич", народного депутата Ирину Сисоенко", - написала она.



Корчак написал, что, согласно анализу отчета Киевской областной политпартии "Объединение "Самопомич" за IV квартал 2016 года, было выявлено осуществления благотворительных взносов в пользу партии через кассу данной организации.



"Данные взносы были получены от 10 физических лиц на общую сумму в 131 900 грн. В течение трех последних месяцев 2016 года указанные взносы вносились руководителем областной парторганизации на текущий счет партии. Следовательно, штраф в 1700 грн (100 неоподатковиних минимумов доходов граждан) и конфискация в государственный бюджет суммы взносов в поддержку партии в указанном выше размере", - написала Корчак.



Она напомнила, что по сходным нарушениями уже есть соответствующие постановления судов о конфискации имущества в партии "УКРОП", Прогрессивной социалистической партии, Конгресса украинских националистов.



Как известно, 11 апреля НАПК заявило, что выявило нарушения в финансировании партий "Самопомич" и "Батькивщина".



Также она заявила, что Печерский райсуд Киева принял решение о конфискации в политической партии "УКРОП" 468 тысяч 946 гривен за нарушения правил взносов от физических и юридических лиц.



Украинская правда