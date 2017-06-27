Нардеп Яценко записав на тестя кілька елітних квартир і палац – ЗМІ

Колишній "регіонал", а тепер нардеп з групи "Відродження" Антон Яценко записав на тестя палац площею 1,5 тисячі квадратних метрів та низку елітних квартир.

Про це йдеться в розслідування програми "Наші Гроші з Денисом Бігусом".

Повідомляється, що всю нерухомість тесть отримав у подарунок від Яценка.

Передусім мова йде про палац у елітному селищі Козин під Києвом: на 1,33 га землі розташовані будинок загальною площею 1 520 кв. м., професійний тенісний корт, басейн і т. д.

Журналісти з'ясували, що народний депутат до електронного декларування здавав порожні декларації і тільки нещодавно задекларував користування цим маєтком. Власником будинку наразі значиться тесть Антона Яценка - Іван Кравчук - відповідно до договору дарування від серпня 2010 року.

Окрім цього маєтку, як свідчать результати розслідування, на Кравчука записана ще ціла низка нерухомості, загальною вартістю близько 8 млн доларів:

- дві квартири на вул. Грушевського 9а, загальною площею понад 500 кв. м і вартістю близько 2,2 млн доларів;

- квартира на бульварі Шевченка 11 площею 98 квадратів, ринкова вартість - близько 400 тис. доларів;

- за цією ж адресою зареєстровані нежитлові приміщення на 788 кв. м, актуальна ринкова ціна невідома, однак згідно з оцінкою на момент набуття у власність нерухомість коштувала близько 730 тис. доларів;

- половина офісної будівлі на вул. Саксаганського 119, 484 кв. м. Журналісти кажуть, що офіси тут зараз продаються по 2 тис. доларів за квадрат, а це значить, що частка Івана Кравчука вартує близько мільйона;

- нежитлові приміщення на вул. Січових Стрільців 50, 5,4 тис. кв. м, актуальна ринкова вартість невідома, однак згідно з оцінкою на момент набуття у власність – 3,64 млн доларів.

При цьому журналісти з'ясували, що сам тесть Антона Яценка разом з тещою мешкають у звичайному будинку в селі Маковище Макарівського району Київської області. З журналістами спілкуватися принципово відмовляються.

За словами авторів програми, коментувати походження майна та рід занять тестя Яценко не захотів, наголосивши, що тесть – не публічна особа і не чиновник, а відповідно - не підпадає під електронне декларування.

Разом з тим, за інформацією журналістів-розслідувачів, попереднім власником маєтку в Козині був сам нардеп Яценко, який 2010 року переоформив будинок на тестя за договором дарування. Решту нерухомості Іван Кравчук також отримав у подарунок упродовж двох днів - частину одночасно з козинським будинком, а частину через день. Попереднім власником мінімум 3 об’єктів (квартири на Грушевського, квартири й одного з комерційних приміщень на Шевченка) також був Антон Яценко.

У програмі нагадали, що Яценко є народним депутатом уже третє скликання поспіль, у 2007 році пройшов у парламент від БЮТу, потім - від Партії регіонів, нині - в депутатській групі "Відродження". Найбільше Яценко відомий своєю діяльністю у сфері держзакупівель, де, як заявляють журналісти, був причетний до низки корупційних схем національного масштабу.

Як повідомлялося, Яценко вже не вперше потрапляє до рейтингу кнопкодавів Верховної Ради.

За даними громадського руху "Чесно", з початку своєї каденції Яценко вдавався до неперсонального голосування 16 разів.

Українська правда