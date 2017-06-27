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Нардеп Яценко записал на тестя несколько элитных квартир и дворец – СМИ

Вторник, 27 июня 2017, 15:20

Бывший "регионал", а теперь нардеп из группы "Видродження" Антон Яценко записал на тестя дворец площадью 1,5 тысячи квадратных метров и ряд элитных квартир.

Об этом говорится в расследование программы "Наші Гроші з Денисом Бігусом".

Сообщается, что всю недвижимость тесть получил в подарок от Яценко.

 

Прежде всего речь идет о дворце в элитном поселке Козин под Киевом: на 1,33 га земли расположены дом общей площадью 1 520 кв. м., профессиональный теннисный корт, бассейн и т. д.

 

Журналисты выяснили, что раньше народный депутат сдавал пустые электронные декларации и только недавно задекларировал пользование этим имением. Владельцем дома значится тесть Антона Яценко - Иван Кравчук - в соответствии с договором дарения с августа 2010 года.

Кроме этого имения, как свидетельствуют результаты расследования, на Кравчука записан еще целый ряд недвижимости общей стоимостью около 8 млн долларов:

- две квартиры на ул. Грушевского 9а, общей площадью более 500 кв. м и стоимостью около 2200000 долларов;

- квартира на бульваре Шевченко 11 площадью 98 квадратов, рыночная стоимость - около 400 тыс. долларов;

- по этому же адресу зарегистрированы нежилые помещения на 788 кв. м, актуальная рыночная стоимость неизвестна, однако согласно оценке на момент приобретения в собственность недвижимость стоила около 730 тыс. долларов;

- половина офисного здания на ул. Саксаганского 119, 484 кв. м. Журналисты говорят, что офисы здесь сейчас продаются по 2 тыс. долларов за квадрат, а это значит, что доля Ивана Кравчука стоит около миллиона;

- нежилые помещения на ул. Сечевых Стрельцов 50, 5,4 тыс. кв. м, актуальная рыночная стоимость неизвестна, однако согласно оценке на момент приобретения в собственность - 3,64 млн долларов.

 

При этом журналисты выяснили, что сам тесть Антона Яценко вместе с тещей живут в обычном доме в селе Маковище Макаровского района Киевской области. С журналистами общаться принципиально отказывается.

По словам авторов программы, комментировать происхождение имущества и род занятий тестя Яценко не захотел, отметив, что тесть - не публичный человек и не чиновник, а соответственно - не подпадает под электронное декларирование.

Вместе с тем, по информации журналистов-расследователей, предыдущим владельцем имения в Козине был сам нардеп Яценко, который в 2010 году переоформил дом на тестя по договору дарения. Остальные объекты недвижимости Иван Кравчук также получил в подарок в течение двух дней - часть одновременно с козинской домом, а часть через день. Предыдущим владельцем минимум 3 объектов (квартиры на Грушевского, квартиры и одного из коммерческих помещений на Шевченко) также был Антон Яценко.

В программе напомнили, что Яценко является народным депутатом уже третий созыв подряд, в 2007 году прошел в парламент от БЮТ, затем - от Партии регионов, ныне - в депутатской группе "Видродження". Больше всего Яценко известен своей деятельностью в сфере госзакупок, где, как заявляют журналисты, был причастен к ряду коррупционных схем национального масштаба.

Как сообщалось, Яценко уже не впервые попадает в рейтинг кнопкодавов Верховной Рады.

По данным общественного движения "Чесно", с начала своей каденции Яценко прибегал к неперсональному голосованию 16 раз.

Украинская правда

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Темы: Верховная Рададекларациинедвижимость
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